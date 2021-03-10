МИД приветствовал утверждение в Ливии состава Правительства национального единства

Российский МИД поприветствовал и назвал важным шагом утверждение палатой представителей (парламент) Ливии нового Правительства национального единства на переходный период. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ведомства в среду, 10 марта.

«Приветствуем решение ливийского парламента. Рассматриваем его как важный шаг на пути преодоления затянувшегося острого кризиса в Ливии на основе взаимоприемлемого конструктивного консенсуса между противоборствующими сторонами и инклюзивного диалога с участием всех влиятельных политических сил», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Ливия была и остается важным партнером России в Северной Африке. Оба государства нацелены на развитие политических контактов и скорейшее восстановление двустороннего сотрудничества на высоком уровне, в том числе в экономической, военно-технической и гуманитарной сферах.

Кроме того, в ведомстве указали, что главными задачами Президентского совета Ливии и правительства республики должны стать нормализация обстановки в стране, формирование единых органов власти и управления, которое нужно осуществлять на основе принципов территориальной целостности и суверенитета республики. Также они должны обеспечить подготовку к общенациональным выборам, намеченным на 24 декабря текущего года.

Ранее в этот же день стало известно, что палата представителей (парламент) Ливии вынесла вотум доверия новому Правительству национального единства Абдель Хамида Дбейбы.

В Ливии не прекращались вооруженные конфликты между различными группировками с 2011 года, после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи.

В стране действовало двоевластие: на востоке заседал избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и ЕС Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа.

В сентябре 2020 года сообщалось, что временное ливийское правительство, заседающее на востоке страны, подало в палату представителей прошение об отставке.

Также Саррадж заявил о намерении сложить полномочия до конца октября. Свое решение он объяснил желанием «дать дорогу новым лидерам». Однако 30 октября отозвал свое решение об отставке.

Тогда же, в конце октября 2020 года, и.о. спецпосланника ООН по республике Стефани Уильямс заявила, что участники совместной ливийской военной комиссии в формате «5+5» в ходе переговоров в Женеве достигли соглашения о прекращении огня. Сообщалось, что соглашение не распространяется на террористов, но вместе с этим предусматривает интеграцию вооруженных групп в госструктуры страны.

5 февраля в Женеве в ходе заседания ливийского форума политического диалога под эгидой ООН Мухаммед Юнис аль-Менфи был избран главой Президентского совета Ливии.

В середине февраля стало известно, что Саррадж покинул страну. Куда именно он направился, неизвестно. Тогда же Саррадж поручил руководство Президентским советом вице-премьеру Ахмеду Майтыгу, полномочия которого начинаются с 14 февраля и продолжаются вплоть до возвращения Сарраджа в Ливию.