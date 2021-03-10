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Стратегию пространственного развития Ижевска представят летом этого года

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В Ижевске в июне 2021 года намерены представить стратегию пространственного развития города. Об этом ИА «Сусанин» рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнин.

По его словам, публичная часть подготовки стратегии началась в марте. В активной фазе она продлится до мая, в работу вовлечены все заинтересованные стороны.

«Нужно находить точки, особенно в вопросах настройки общественного согласия. Как мы будем жить в городе, как мы будем жить во дворе», — заявил министр.

Сурнин также отметил, что стратегию пространственного развития Ижевска можно назвать генпланом в картинках, однако она не дает четкого ответа на вопросы, что и где строить. В документе предлагаются варианты.

При разработке стратегии будут учтены демографическая ситуация и прогноз ее развития, структура экономики, состояние инфраструктуры, промышленные городские территории и многое другое.

Ранее сообщалось, что в Ижевске в скором времени будет создана парусная школа. В муниципальном бюджете нашлись деньги на разработку проектно-сметной документации.

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