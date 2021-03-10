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Черчесов оставит Дзюбу капитаном сборной России на ближайшие матчи

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил о решении оставить нападающего «Зенита» Артема Дзюбу капитаном команды на предстоящих мартовских матчах отборочного турнира чемпионата мира –2022. Об этом он заявил в среду, 10 марта, в интервью «РБ-Спорт».

Список кандидатов на ближайшие матчи уже есть, окончательный состав будет объявлен 15 марта.

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Как отмечает Черчесов, у Александра Головина, Алексея Миранчука и других российских спортсменов, которые выступают за рубежом, состоится тур 21 марта, тогда как сборная Россия по футболу улетит уже 22-го числа.

«Давайте пока не буду голословным. Естественно, им, наверное, нет смысла лететь в Сочи, но посмотрим», — заявил Черчесов.

Сборная России по футболу проведет первый матч 24 марта на выезде с Мальтой. 27 марта команда сыграет дома со Словенией, тогда как 30 марта — в гостях со Словакией.

В ноябре 2020 года в интернете появилось интимное видео с мужчиной, похожим на Дзюбу. Футболист, комментируя ситуацию в своем Instagram, сказал, что не является идеальным и допускает ошибки, как все люди.

В результате спортсмен был отстранен на три матча сборной и лишен статуса капитана команды.

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