Сахалин защитят новейшие С-400

На Сахалине завершили формирование новой системы противовоздушной обороны. Ее основу составили зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», а также ракетно-пушечные «Панцирь-С», рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

Система ПВО Сахалина признана боеготовной, перевооружение на С-400 завершилось только в этом году. Затем подразделения заступили на дежурство и провели совместные учения.

В начале этого года Минобороны сообщило также об отправке в Южно-Сахалинскую область зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», не уточняя, в какую часть ПВО их включат. Но все перевооружаемые сейчас на С-400 полки получают в свой состав батареи ЗРПК для самообороны от воздушных и наземных угроз.

«Зенитно-ракетный полк С-400 является мощным заградительным формированием. Но не надо забывать, что оно работает не само по себе, а в единой системе противовоздушной обороны», — рассказал «Известиям» бывший заместитель главкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ Айтеч Бижев. По его словам, «Панцири» нужны для прикрытия самих С-400.

Укрепляются наиболее уязвимые участки государственной границы. При этом комплексы защищают не только остров, но и средства воздушного нападения и за его пределами, в частности в Хабаровском крае и на Курилах.

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