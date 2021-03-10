Первый крытый футбольный манеж появится в Благовещенске

Крытый футбольный манеж впервые возведут в Благовещенске уже в этом году. Объявлен конкурс на проектирование и строительство спортивного объекта в районе КПП.

«Мы делаем акцент на развитии массового спорта, это значит, что спортивные объекты должны быть в шаговой доступности во всех районах Благовещенска, в том числе в отдаленных. Поэтому для строительства футбольного манежа выбран район КПП», — пояснил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Как пишет asn24.ru, к концу года планируется построить футбольное поле с искусственным покрытием размером 60 на 30 м. Манеж будет каркасно-панельным, его сблокируют с административно-бытовым корпусом.

В конце февраля рабочие приступили к строительству подъездных путей к новому мосту через реку Зею в Благовещенске. Согласно проекту, подрядчику необходимо подготовить двухполосные дороги с примыканиями и съездами. Уже проведена частичная отсыпка 5,5 км из 7 км подъездных путей. Трасса начинается на перекрестке улиц Горького и Первомайской, будет проходить через мост и входить в автодорогу, которая завершается на федеральной автомобильной дороге «Амур».