Мужчина погиб при пожаре в трехэтажном доме в Казани

В Казани произошел пожар в трехэтажном доме по улице Мира. Погиб человек, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Информация о возгорании поступила в ведомство 10 марта в районе 16:00. Горел дома № 20/7 по улице Мира.

В ходе разбора завалов было обнаружено тело 72-летнего мужчины без признаков жизни. Огонь также уничтожил вещи на площади 2 кв. м.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 10 марта сообщалось о том, что тела двух человек обнаружили после ликвидации пожара в жилом доме в Коми. По предварительной версии, причиной горения стала неосторожность при курении.