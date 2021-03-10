Тело убитого мужчины обнаружили в погребе дома в Татарстане

В погребе одного из домов Нурлата (Татарстан) обнаружили тело убитого мужчины. По подозрению в преступлении задержан хозяин дома, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По версии следствия, убийство произошло в середине февраля, когда 54-летний мужчина пришел в гости к своему 63-летнему знакомому. Между ними произошел конфликт, в ходе которого хозяин дома сначала толкнул инициатора встречи, а затем ударил его несколько раз топором по голове, пишет InKazan.ru.

От полученных ранений потерпевший скончался. Подозреваемый скинул его тело в погреб, а куртку спрятал на чердаке. Владелец дома признался в преступлении родственникам жертвы, когда те пришли к нему и обнаружили телефон погибшего.

Возбуждено уголовное дело по ст. 195 УК РФ «Убийство». Подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается.

Ранее в марте сообщалось о том, что в Татарстане спустя десять лет после убийств задержали маньяка. Подозреваемым оказался 48-летний житель столицы республики. Подробнее — в сюжете.