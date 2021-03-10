Посольство РФ сделало представление Лондону из-за антироссийской кампании в СМИ

Посольство России в Лондоне сделало представление британскому МИДу после утечки информации, которая указывает на управление Лондоном антироссийской кампанией в СМИ. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в пресс-службе российского диппредставительства.

«Посольством было сделано представление МИД Великобритании в связи с появившимися в сети Интернет относящимися к этому ведомству документами, которые выявляют наличие широкомасштабной программы британского правительства по системному влиянию на русскоязычное медиапространство», — уточнили в посольстве.

Так, согласно указанным документам, в течение нескольких лет с подачи британских властей в самой России и соседних странах под предлогом поддержки «независимых СМИ» реализовывались проекты по искусственному отрыву аудитории от российских и местных русскоязычных источников информации. В этом случае, как подчеркнули в посольстве, речь идет не о поощрении здоровой конкуренции в СМИ, а о целенаправленной помощи только тем медиа, которые придерживаются британской направленности и продвигают западные политические установки.

Диппредставительство указывает, что вдобавок к этому в появившихся документах можно заметить попытки ослабления России и активизация контента, направленного на поддержку антиправительственных выступлений в стране.

«Эту деятельность британских властей никак нельзя считать способствующей свободе слова и выражения мнений. Прикрываясь фальшивой борьбой с дезинформацией, она очевидным образом направлена против Российской Федерации», — подчеркнули дипломаты.

Диппредставительство выразило Соединенному Королевству глубокую озабоченность из-за указанных программ, которые, как отмечается, соответствуют направленности деятельности Лондона по очернению образа Москвы перед мировым сообществом.

Кроме того оно потребовало полного раскрытия всей информации об осуществляемых проектах под эгидой британского МИДа, имеющих отношение к России.

Также уточняется, что британской стороне дали понять, что в России подобные действия оценивают как грубо вмешательство в ее внутренние дела и рассматривают как попытку дестабилизации внутриполитической ситуации. При этом реакцию Лондона, как отмечается, «нельзя назвать конструктивной».

«Нам было сказано, что Лондон не комментирует документы, которые не были опубликованы британским правительством в установленном порядке. Со своей стороны вынуждены констатировать, что это лишь усиливает впечатление о системной работе Великобритании в информационной среде против Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Российская сторона проработает дальнейшие меры реагирования на сложившуюся ситуацию, заключили в посольстве.

О том, что Россия ждет ответа Великобритании после недавней утечки документов МИДа Соединенного Королевства, говорящих об управлении Лондоном различными СМИ, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова в конце февраля.

Дипломат отмечала, что в открытом доступе оказались сведения, указывающих на посредническую схему, через которую британское правительство обеспечивает и управляет работой ряда СМИ. Более того, власти Великобритании даже сформировали целую сеть агентов для «влияния в русскоязычном сегменте социальных сетей», пишет «Газета.ру».

В январе стало известно, что посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по «реинтеграции» Крыма в состав Украины. Финансирование будет происходить в рамках программы «Открытое будущее», которая стартовала 1 января и продлится до 15 марта текущего года. Его объем составит до £10 тыс. (около 1 млн рублей).