Жителям Приангарья сделают прививки от COVID-19 в медицинском поезде

Медицинский поезд «Федор Углов» будет проводить бесплатную вакцинацию от COVID-19 в Иркутской области. Передвижной консультативно-диагностический центр с 11 по 29 марта осуществит очередную рабочую поездку.

В вагоне № 3 оборудованы три прививочных кабинета. Перед вакцинацией пациентов осмотрит врач-терапевт. После процедуры в течение получаса они будут находиться под наблюдением в специально оборудованном для этого вагоне. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВСЖД.

Поезд оборудован для консультирования и лечебно-диагностических приемов врачей по специальностям: терапия, хирургия, урология, клиническая лабораторная диагностика, эндоскопия, функциональная диагностика, ультразвуковая диагностика, рентгенология, кардиология, эндокринология, офтальмология, оториноларингология, акушерство и гинекология.