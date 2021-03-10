Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Интернет
Роскомнадзор уведомил Twitter о возможной полной блокировке
Наука
Космонавты загерметизировали все трещины на МКС
Общество
Минтруд обновит правила предоставления выплат на детей от 3 до 7 лет
Мир
Делегация сухопутных войск НАТО прибыла на Украину
Интернет
Google оплатил штраф в 3 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента
Общество
Социальные пенсии россиян с 1 апреля проиндексируют на 3,4%
Мир
Меган Маркл подала жалобу на ITV из-за заявлений ведущего
Общество
Глава ФСБ заявил о предотвращении 200 терактов в РФ за 10 лет
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о перераспределении налоговой нагрузки

Жителям Приангарья сделают прививки от COVID-19 в медицинском поезде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Медицинский поезд «Федор Углов» будет проводить бесплатную вакцинацию от COVID-19 в Иркутской области. Передвижной консультативно-диагностический центр с 11 по 29 марта осуществит очередную рабочую поездку.

В вагоне № 3 оборудованы три прививочных кабинета. Перед вакцинацией пациентов осмотрит врач-терапевт. После процедуры в течение получаса они будут находиться под наблюдением в специально оборудованном для этого вагоне. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВСЖД.

Поезд оборудован для консультирования и лечебно-диагностических приемов врачей по специальностям: терапия, хирургия, урология, клиническая лабораторная диагностика, эндоскопия, функциональная диагностика, ультразвуковая диагностика, рентгенология, кардиология, эндокринология, офтальмология, оториноларингология, акушерство и гинекология.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021