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Действующий полвека полигон ТБО рекультивируют в Пятигорске

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В Пятигорске (Ставропольский край) утвердили проект рекультивации полигона твердых бытовых отходов (ТБО), который находится на улице Маршала Жукова. Об этом сообщил глава городской администрации Дмитрий Ворошилов.

По его словам, проект рекультивации получил положительное заключение экспертизы. На крупнейшей свалке города, действующей с 1958 года, накопилось более 800 тыс. кубометров отходов, уточняет NewsTracker.

Площадь полигона составляет 13,7 га. В рамках восстановления территории предусмотрено создание системы защиты, в том числе противофильтрационного экрана, системы отвода и очистки фильтрата, системы отвода свалочного газа, рассказал Ворошилов.

Засыпать свалку планируется новым грунтом, сверху будет высажена трава. Реализация проекта предусмотрена в рамках нацпроекта «Чистая страна».

29 января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко оценила ход работ по рекультивации челябинской городской свалки. На этой территории впервые в России применили весь спектр референтных мировых решений по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду на объектах размещения бытовых отходов.

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