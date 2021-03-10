Пять новых ФАПов построят в отдаленных районах Красноярского края

В этом году на Камчатке будут возводить семь медучреждений первичного звена: пять фельдшерско-акушерских пунктов и два офиса для врачей общей практики.

Строительство начнется в отдаленных районах полуострова — это Тигильский, Пенжинский, Олюторский, Соболевский и Быстринский муниципальные образования. Весной планируется провести первые аукционные процедуры.

Финансирование организовано за счет средств федерального бюджета (670 млн рублей) и региональной казны (148 млн рублей), пишет ИА KamchatkaMedia. В течение трех лет в регионе появится 41 здание для лечебных учреждений.