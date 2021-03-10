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Украинский политолог признал неизбежность воссоединения Крыма с РФ

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Потеря Крыма Украиной была неизбежной, потому что полуостров никогда не был украинским. Такое заявление сделал политолог Алексей Голобуцкий в эфире канала UkrLife, видео опубликовано во вторник, 9 марта.

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
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По его словам, Киев не предпринял шагов для создания цели существования самой страны. Также различные граждане видят будущее Украины по-разному, что делает невозможным функционирование Украины как единого государства.

«Для меня как историка война, гражданская или агрессия, — вопрос времени. Если бы мы разделились еще 30 лет назад, то жили бы все нормально в своих проектах — мы — в европейском, а жители Востока Украины были бы частью России», — отметил Голобуцкий.

Как добавил политолог, воссоединение Крыма и РФ было очевидным, однако этого можно было избежать.

«Крым никогда не был украинским, потому что украинская власть ничего для этого не сделала», — подчеркнул специалист.

По мнению Голобуцкого, полуостров мог остаться под контролем Украины при условии его заселения жителями Западной Украины и крымскими татарами.

2 марта экс-депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к захвату Крыма «в любой момент». По ее словам, военный захват полуострова необходимо начать, когда в России начнутся «процессы турбулентности».

В ответ депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик назвал слова Черновол спекуляциями и отметил, что она не имеет никакого влияния в политике Украины. Политик также призвал Украину учиться жить без Крыма.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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