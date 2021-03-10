Социальные пенсии россиян с 1 апреля могут проиндексировать на 3,4%

Минтруд России выступил с предложением проиндексировать с 1 апреля социальные пенсии на 3,4%. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Средний размер подобных социальных выплат от государства с 1 апреля 2021 года составит 10 183 рубля.

«Размер индексации пенсий в 2021 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9002 рубля)», — уточнили в Минтруде.

Отмечается, что данные регулярные госвыплаты получают более 3 млн граждан по достижении нетрудоспособного возраста, а также в связи с инвалидностью и потерей кормильца.

Кроме того, данное средство защиты от инфляции должно затронуть 3,9 млн граждан России.

Ранее в этот же день глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что предложения об индексации пенсий работающим пенсионерам сформированы и правительство уже передало их в администрацию президента Владимира Путина.

В январе в ходе совещания президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что сбоев при индексации пенсий не произойдет. В свою очередь, Котяков заявил, что индексация пенсий в 2021 году будет выше уровня инфляции, повышенные выплаты получат 32 млн человек.