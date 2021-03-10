В МОК оценили ситуацию с допуском зарубежных болельщиков на ОИ в Токио

Решение по допуску иностранных болельщиков на Олимпийские игры в Токио еще не принято. Об этом 10 марта заявил журналистам глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«По зарубежным болельщикам на Играх в Токио мы продолжаем консультации с японским правительством, с оргкомитетом Игр. Мы достигли принципиального соглашения, что решение по этому вопросу должно быть принято как можно раньше», — сказал Бах.

9 марта агентство Kyodo, ссылаясь на источники, сообщило, что японские власти не планируют приглашать иностранных болельщиков на Олимпиаду в Токио из-за распространения коронавируса.

Ранее в этот же день стало известно, что власти Японии также планируют провести без зрителей эстафету олимпийского огня перед церемонией открытия Олимпийских игр.

Изначально предполагалось, что в мероприятии будут участвовать почти 3 тыс. человек, включая гостей. Но японские власти значительно сократили масштаб проведения церемонии из-за нестабильной ситуации с распространением COVID-19.

Старт эстафеты олимпийского огня запланирован на 25 марта в футбольном тренировочном центре в префектуре Фукусима. Забег будет продолжаться 121 день, а факел пронесут через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах государства. В эстафете, как ожидается, примут участие почти 10 тыс. человек.