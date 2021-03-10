Бездомных собак в Иркутске будут чипировать

Процедура отлова и содержания безнадзорных животных изменилась в Иркутске. Теперь подрядная организация должна вживлять специальный чип в каждую отловленную особь, а также заводить индивидуальный ветеринарный паспорт. Также корректировке подверглась система расчета затрат на поимку, лечение и содержание отловленных собак.

«Новая система отлова, чипирования и дальнейшего контроля должна привести к тому, что поголовье собак в Иркутске снизится, не будет бесконтрольного размножения», — отметила заместитель начальника отдела санитарного состояния комитета городского обустройства Александра Бехтольд.

На данный момент мэрия заключила муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных с питомником «К-9». Он будет действовать до апреля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В Самарской области планируют разработать проект закона об эвтаназии агрессивных животных. Как сообщили «Известиям» в региональной думе, объясняется необходимость такой меры участившимися случаями нападения собак на людей. При этом такое решение проблемы предлагается рассматривать исключительно в качестве крайней меры.

Между тем с начала прошлого года в России действуют нормы федерального закона «Об ответственном обращении с животными», по которым единственным основанием для усыпления может являться неизлечимая болезнь животного, доставляющая ему непереносимые физические страдания. Пересмотреть этот пункт закона ранее пытались и красноярские парламентарии, однако их не поддержали ни зоозащитники, ни депутаты Госдумы.