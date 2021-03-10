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Власти подготовят предложения по применению компенсации «Норникеля»

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Правительство подготовит предложения по применению 146,2 млрд рублей, которые были выплачены компанией «Норникель» в качестве компенсации ущерба природе. Об этом в среду, 10 марта, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

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Она пояснила, что, согласно поручению президента России, средства направят на целевые экологические проекты, в частности на улучшение экологической ситуации в Красноярском крае.

«Дочернее предприятие «Норникеля» возместило вред окружающей среде, который был причинен в результате аварии. Ни одно нарушение в сфере экологии не может остаться без внимания. Необходимо вести планомерную работу не только по ликвидации последствий вреда, нанесенного окружающей среде, но, что важно, не допускать таких аварий», — подчеркнула Абрамченко.

По ее словам, избежать аварий, подобных произошедшей в мае 2020 года, позволят своевременная модернизация производств, использование наилучших доступных технологий и точное выполнение природоохранного законодательства, передает ТАСС.

Ранее в среду президент России Владимир Путин сообщил, что полученные от компании средства в виде штрафа в размере 146,2 млрд рублей необходимо использовать на восстановление экологии в регионе. Премьер-министр России Михаил Мишустин добавил, что средства за ущерб от аварии уже поступили в российский бюджет.

Ранее в этот же день стало известно, что Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, входит в группу компаний «Норильский никель») полностью выплатила штраф в размере 146,2 млрд рублей за нанесение вреда экологии.

Авария на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре «Норникеля») в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизельного топлива из-за резкой просадки опор фундамента получил повреждения, в результате вылилось почти 21 тыс. т топлива. Было возбуждено уголовное дело, сотрудников ТЭЦ задержали.

Региональное подразделение Росприроднадзора осенью подало в суд иск к НТЭК с требованием компенсации около 148 млрд рублей за ущерб от произошедшего. На следующий день «Норникель» заявил, что планирует оспорить в суде методику Росприроднадзора по определению ущерба.

Рассмотрение иска состоялось 29 декабря. НТЭК выступила с ходатайствами о проведении судебных экспертиз, которые не были назначены.

В начале февраля Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с НТЭК 146 млрд рублей за нанесение вреда окружающей среде. 11 февраля компания также получила требование Красноярского края о возмещении вреда объектам животного мира в связи с аварией на ТЭЦ в Норильске на сумму 494 млн рублей.

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