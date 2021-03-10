Роскомнадзор передал в суд три протокола в отношении Twitter

Роскомнадзор (РКН) составил и передал в суд три протокола в отношении Twitter за систематическое игнорирование требований об удалении противоправной информации. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор составил и передал в суд три протокола в отношении Twitter за систематическое игнорирование требований об удалении противоправной информации (ст. 13.41 КоАП РФ)», — сообщили в пресс-службе.

В Роскомнадзоре «Известиям» пояснили, что согласно ст. 13.41 КоАП РФ, если после уведомления РКН интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, она может быть оштрафована в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

При этом за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше — до 8 млн рублей. За повторный отказ удалить такой контент — до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

О том, что ведомство составит административные протоколы в отношении соцсети Twitter, которая проигнорировала требования об удалении почти 3 тыс. материалов с запрещенной в России информацией, стало известно 1 марта. Тогда уточнялось, что протоколы будут переданы в суд, который должен определить сумму штрафов.

Согласно картотеке суда, все три протокола будут рассмотрены 2 апреля.

В тот же день сообщалось, что с 2017 года Twitter, вопреки требованиям Роскомнадзора, не удалил 2862 ссылки на материалы с запрещенной информацией, что является злостным нарушением российского законодательства.

Как отмечалось, в отношении информации, признанной запрещенной, ведомство направило в компанию Twitter более 28 тыс. требований об удалении.

Роскомнадзор с 10 марта решил замедлить скорость работы Twitter на территории России на 100% мобильных и на 50% стационарных устройств.

Это также связанно с тем, что сервис в период с 2017 года и по настоящее время не удаляет контент, который склоняет несовершеннолетних к суициду, содержит детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков.

Позднее в среду в ведомстве уточнили, что замедление трафика Twitter не ограничит передачу текстовых сообщений, а затронет только фото- и видеоконтент.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Роскомнадзора, заявил, что российские власти не стремятся блокировать интернет-ресурсы, но будут принимать меры, чтобы вынудить площадки выполнять законодательство РФ.