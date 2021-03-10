На дорожный ремонт в Красноярском крае выделено 850 млн рублей

В 2021 году на территории 59 районов Красноярского края пройдет масштабный ремонт дорог. По словам министра транспорта региона Константина Димитрова, на эти цели потратят 850 млн рублей, при этом больше всего средств уйдет на приведение в порядок улицы Восточной в Железногорске (31 млн рублей), улиц Льва Толстого и Шабалина в Ачинске (по 24 млн рублей), Центрального проспекта в Шарыпово (18,5 млн рублей), а также улиц Мира в Минусинске и Арбузова в Назарово (по 17 млн рублей).

В Красноярской агломерации запланированы работы на дорогах Саяны в Манском районе и Емельяново–Частоостровское. Также будут отремонтированы участки дорог Маганск – Верхняя Базаиха, Элита – Арейское – станция Кача, Красноярск–Енисейск, Красноярск–Железногорск и участок на дороге Обход Красноярска. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

На дорогах Красноярского края установят новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщила ранее пресс-служба регионального минтранспорта. На улицах Красноярска появятся шесть камер фиксации. Три из них классического типа — они определяют проезд автомобиля на запрещающий сигнал, выезд за стоп-линию, превышение скорости и повороты налево/направо. Еще три фиксируют непредоставление преимущества пешеходу. Аналогичные устройства в скором времени появятся в Минусинске и Норильске.