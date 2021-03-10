Минтруд обновит правила предоставления выплат на детей от 3 до 7 лет

Минтруд РФ обновит правила предоставления выплаты на детей от 3 до 7 лет с учетом обращения регионов, общественных организаций и граждан, которые поступили в ведомство в прошлом году. Об этом в среду, 10 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

«В соответствии с указом президента России с 2021 года размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов и имущественной обеспеченности семьи. Он может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей», — уточнили в ведомстве.

Порядок предоставления выплат и условия их осуществления, а также перечень сведений, который могут быть запрошены органами социальной защиты, утверждается постановлением правительства России. В настоящий момент такой документ разрабатывается Минтрудом во взаимодействии с субъектами Федерации и общественными организациями, отметили в ведомстве.

Задача обновления правил заключается в обеспечении максимальной адресности выплат, а также в проведении комплексной оценки нуждаемости, в том числе включающей оценку доходов и имущества граждан. При этом должен быть сохранен простой способ получения выплаты, согласно которому пособия начисляются по одному заявлению, поданному в электронном виде или в МФЦ.

В ведомстве отметили, что ранее пособие выплачивалось семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, в одинаковом размере. Они получали 50% от регионального прожиточного минимума на детей. Теперь же оно будет назначаться более адресно.

Ранее в этот же день стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплаты на детей от 3 до 7 лет в зависимости от среднедушевого дохода семьи.

Выплата может быть назначена в размере 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону. При этом за базовый уровень выплат берется 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

Если размер среднедушевого дохода семьи с учетом базисной выплаты не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 75% от прожиточного минимума ребенка по региону.

Если такого размера выплаты не хватает, чтобы среднедушевой доход семьи был выше величины прожиточного минимума, то ее размер составит 100% прожиточного минимума ребенка по региону.