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Озвучены возможные сроки регистрации препарата «Мир-19» от COVID-19

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России надеется осуществить регистрацию препарата против коронавируса «Мир-19» в течение этого года. Об этом сообщил в среду, 10 марта, директор разработавшего лекарство Института иммунологии ФМБА, академик РАН Рахим Хаитов в интервью RT.

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Кроме того, отечественные ученные работают над вакциной для долгосрочного иммунитета

Он рассказал, что эффективность препарата будет продемонстрирована во второй фазе клинических испытаний, однако сейчас сложно сказать, когда она закончится.

«В доклинике препарат продемонстрировал очень высокую эффективность. После будем регистрировать. Хочется надеяться, что в этом году, в ближайшее время», — отметил он.

При этом результаты исследования планируют опубликовать не только в России, но и за рубежом.

3 марта глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что «Мир-19» в рамках второй фазы клинических исследований испытают на 50 добровольцах.

О том, что в России создали новое лекарство от коронавируса, «Известия» сообщали 1 марта по итогам встречи российского президента Владимира Путина со Скворцовой.

«Мир-19» — препарат прямого действия. Он основан на применении микро-РНК (малых молекул РНК), которые блокируют определенные участки РНК-вируса, в том числе те, что отвечают за копирование молекул патогена (так называемый РНК-полимеразный сайт). Первая фаза клинических исследований «Мир-19», как ожидается, должна завершиться к середине марта.

В начале февраля Минздрав рекомендовал к применению при лечении коронавируса пять препаратов — фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин и интерферон-альфа.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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