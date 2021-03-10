Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Интернет
Google оплатил штраф в 3 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента
Общество
Социальные пенсии россиян с 1 апреля проиндексируют на 3,4%
Мир
Меган Маркл подала жалобу на ITV из-за заявлений ведущего
Общество
Глава ФСБ заявил о предотвращении 200 терактов в РФ за 10 лет
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о перераспределении налоговой нагрузки
Общество
Попова оценила распространенность новых штаммов коронавируса в РФ
Спорт
Томас Бах переизбран на пост президента МОК
Общество
Путин поручил за месяц подготовить план развития Арктики
Мир
В Польше признали неизбежность реализации «Северного потока – 2»

Синоптик назвала идеальный день в марте для загара в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптик назвала 11 марта идеальным днем для загара в Москве, несмотря на низкую температуру. Об этом в среду, 10 марта, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Сплошным потопом: из-за резкого потепления Москва утонула в лужах
У коммунальщиков нет нормативов по скорости уборки воды с дорог

По ее словам, температура в городе ниже климатической нормы более чем на 10 градусов. Тем не менее для загара необязательно лежать на снегу — достаточно прогулки на свежем воздухе, добавила специалист.

«Для того, чтобы загореть, достаточно провести на улице хотя бы 30 минут. Тогда гарантировано загорите, и цвет лица станет здоровее», — отметила она в беседе с kp.ru.

Ранее в среду ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что весенняя погода придет в Москву после Масленицы, которая в 2021 году отмечается с 8 по 14 марта, но о значительном потеплении говорить не приходится.

Он пояснил, что в выходные к Москве приблизится мощный североатлантический циклон, вследствие чего в ночь на субботу столицу накроет снеговыми облаками, морозы будут отступать. Температурные столбики к воскресенью поднимутся до плюс трех градусов, показатели вернутся в рамки климатической нормы.

Согласно прогнозам экспертов, аномальные морозы продержатся в столичном регионе еще несколько дней. Ночь на пятницу еще будет холодной, температура составит –18…–16 градусов, а днем уже начнется влияние фронта. К выходным потеплеет до плюсовых значений.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021