Синоптик назвала идеальный день в марте для загара в Москве

Синоптик назвала 11 марта идеальным днем для загара в Москве, несмотря на низкую температуру. Об этом в среду, 10 марта, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, температура в городе ниже климатической нормы более чем на 10 градусов. Тем не менее для загара необязательно лежать на снегу — достаточно прогулки на свежем воздухе, добавила специалист.

«Для того, чтобы загореть, достаточно провести на улице хотя бы 30 минут. Тогда гарантировано загорите, и цвет лица станет здоровее», — отметила она в беседе с kp.ru.

Ранее в среду ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что весенняя погода придет в Москву после Масленицы, которая в 2021 году отмечается с 8 по 14 марта, но о значительном потеплении говорить не приходится.

Он пояснил, что в выходные к Москве приблизится мощный североатлантический циклон, вследствие чего в ночь на субботу столицу накроет снеговыми облаками, морозы будут отступать. Температурные столбики к воскресенью поднимутся до плюс трех градусов, показатели вернутся в рамки климатической нормы.

Согласно прогнозам экспертов, аномальные морозы продержатся в столичном регионе еще несколько дней. Ночь на пятницу еще будет холодной, температура составит –18…–16 градусов, а днем уже начнется влияние фронта. К выходным потеплеет до плюсовых значений.