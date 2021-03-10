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Делегация сухопутных войск НАТО прибыла на Украину

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Делегация объединенного командования сухопутных войск НАТО во главе с командующим Роджером Клотье прибыла на Украину. Об этом в среду, 10 марта, сообщил командующий сухопутных войск украинских вооруженных сил Александр Сирский.

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«Сегодня начался визит делегации объединенного командования сухопутных войск НАТО на Украину. Только что завершилась встреча с моим коллегой - командующим объединенных сухопутных войск НАТО генерал-лейтенантом Роджером Клотье, во время которой был обсужден ряд вопросов по развитию военного сотрудничества между командованиями сухопутных войск ВС Украины и НАТО», — цитирует Сирского агентство «Укринформ».

По словам генерала, визит делегации указывает на то, что НАТО воспринимает Украину как стратегического партнера,нацеленного на становление полноправным членом Альянса. Он также отметил, что приоритетными вопросами, обсуждаемыми в ходе переговоров с представителями сухопутных войск НАТО, стали развитие военного сотрудничества и ознакомление представителей Альянса с уровнем боевой подготовки подразделений вооруженных сил Украины.

Клотье,в свою очередь, заявил, что его визит в Киев является завершающим этапом многонационального тура, направленного на ознакомление партнеров с сухопутными войсками НАТО и их руководством.

«Я здесь, чтобы понять структуру сухопутных войск ВС Украины и их задачи, а также укрепить наше сотрудничество с командованием сухопутных войск, которое уже началось, и с Украиной как нашим важным сухопутным партнером»,— цитирует главу сухопутных войск НАТО агентство «Укринформ».

Украина стала шестой страной, получившей статус участника программы партнерства расширенных возможностей НАТО.Это позволяет Киеву получить больший доступ к внутренним программам и военным учениям НАТО. При этом не гарантирует вступления страны в альянс.

В начале декабря прошлого года власти Украины заявили о намерении проводить больше совместных учений с НАТО на территории своей страны. Как подчеркнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, страна по-прежнему намерена стать членом Североатлантического альянса.

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