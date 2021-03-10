Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Интернет
Google оплатил штраф в 3 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента
Общество
Социальные пенсии россиян с 1 апреля проиндексируют на 3,4%
Мир
Меган Маркл подала жалобу на ITV из-за заявлений ведущего
Общество
Глава ФСБ заявил о предотвращении 200 терактов в РФ за 10 лет
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о перераспределении налоговой нагрузки
Общество
Попова оценила распространенность новых штаммов коронавируса в РФ
Спорт
Томас Бах переизбран на пост президента МОК
Общество
Путин поручил за месяц подготовить план развития Арктики
Мир
В Польше признали неизбежность реализации «Северного потока – 2»
Сюжет:

Путин исключил введение искусственных запретов на отдых за рубежом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти РФ не будут намеренно удерживать внутри страны россиян, которые хотят путешествовать за рубежом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 10 марта.

Страшно глубоко: туристы не спешат покупать туры заранее
Эксперты надеются на активизацию продаж весной, но полагают, что большинство будет покупать туры за неделю-две до поездки

Глава государства напомнил, что ряд стран, в экономике которых туризм занимает заметное место, уже объявили об открытии границ для туристов. В связи с этим президент подчеркнул, что российские власти «своих граждан искусственно держать не должны» и не будут этого делать. Путин объяснил, что имеет в виду тех, кто хочет провести отпуск летом за рубежом.

При этом российский лидер заметил, что во многих странах, где россияне традиционно отдыхают, непростая ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В частности, он обратил внимание на страны Южной Европы.

Вместе с тем Путин выразил надежду на то, что темпы вакцинации ускорятся и ситуация с COVID-19 будет меняться к лучшему.

Накануне стало известно, что Греция планирует к 14 мая при благоприятной эпидемиологической ситуации открыть въезд для путешественников, в том числе из России. При этом путешественникам нужно будет соблюдать все правила, введенные в стране в связи с распространением коронавируса. В частности, потребуется носить маски.

Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что страна готова принимать российских туристов с учетом всех необходимых мер безопасности. Как сообщил он 10 марта, страна рассчитывает на то, что в 2021 году сможет возместить ущерб в сферах туризма, экономики и инвестиций, который был нанесен в прошлом году из-за пандемии.

При этом, как показало исследование международной страховой компании Euler Hermes, восстановление туристической отрасли до допандемического уровня может произойти только в 2024 году.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021