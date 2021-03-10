Путин исключил введение искусственных запретов на отдых за рубежом
Власти РФ не будут намеренно удерживать внутри страны россиян, которые хотят путешествовать за рубежом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 10 марта.
Глава государства напомнил, что ряд стран, в экономике которых туризм занимает заметное место, уже объявили об открытии границ для туристов. В связи с этим президент подчеркнул, что российские власти «своих граждан искусственно держать не должны» и не будут этого делать. Путин объяснил, что имеет в виду тех, кто хочет провести отпуск летом за рубежом.
При этом российский лидер заметил, что во многих странах, где россияне традиционно отдыхают, непростая ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В частности, он обратил внимание на страны Южной Европы.
Вместе с тем Путин выразил надежду на то, что темпы вакцинации ускорятся и ситуация с COVID-19 будет меняться к лучшему.
Накануне стало известно, что Греция планирует к 14 мая при благоприятной эпидемиологической ситуации открыть въезд для путешественников, в том числе из России. При этом путешественникам нужно будет соблюдать все правила, введенные в стране в связи с распространением коронавируса. В частности, потребуется носить маски.
Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что страна готова принимать российских туристов с учетом всех необходимых мер безопасности. Как сообщил он 10 марта, страна рассчитывает на то, что в 2021 году сможет возместить ущерб в сферах туризма, экономики и инвестиций, который был нанесен в прошлом году из-за пандемии.
При этом, как показало исследование международной страховой компании Euler Hermes, восстановление туристической отрасли до допандемического уровня может произойти только в 2024 году.