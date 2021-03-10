Метеоролог оценил прогноз ученых о полугодовом лете в России

В настоящее время ученые не знают, как погода изменится через год, поэтому рассуждать о более далекой перспективе не приходится. Об этом 10 марта заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, комментируя прогноз китайских ученых о полугодовом лете в России к 2100 году.

«Всего существует 4 сценария: первый из них предсказывает, что мы просто сгорим, если температура поднимется на 6 градусов, или глобальное потепление сменится сильным похолоданием после 2030 года», — цитирует его Ura.ru. По словам Тишковца, существует множество климатических моделей, не совпадающих в своих оценках.

Он привел пример, что в позапрошлом году ученые в Европе предсказывали холодную зиму в России, но она стала рекордно теплой.

«Климат меняется в основном из-за солнечной активности, сейчас Солнце постепенно затухает», — напомнил он.

Накануне сообщалось, что китайские ученые выступили с прогнозом, согласно которому в 2100 году в России лето будет длиться полгода. При этом лето станет жарче, а зимы — короче и теплее. Эксперты предупреждали, что это может привести к катастрофическим последствиям.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние 70 лет. По прогнозам синоптиков, аномальные морозы продержатся в московском регионе еще несколько дней. К выходным столбики термометров покажут плюсовые значения.