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Toyota опубликовала изображение нового электромобиля

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Японская компания Toyota представит 15 марта новый концептуальный автомобиль под названием X Prologue. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба бренда.

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Вся информация о машине держится в секрете. На единственном тизере концепта можно рассмотреть С-образные ходовые огни и короткий ребристый капот. Кроме того, у модели отсутствует решетка радиатора.

По данным издания Carscoops, речь идет о новом электрическом кроссовере, в основе которого лежит платформа e-TNGA, разработанная совместно с Subaru. Серийная версия автомобиля будет конкурировать с моделями Volkswagen ID.4, Nissan Ariya и другими подобными машинами.

3 февраля сообщалось, что Toyota начала продажи в России новых версий седана Corolla и кроссовера CH-R с приставкой GR Sport. Такие автомобили отличаются от остальных вариантов особым спортивным оформлением кузова и интерьера, разработанным специалистами гоночного подразделения Toyota Gazoo Racing.

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