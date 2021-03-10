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Экс-главу Минобрнауки назначили врио ректора МФТИ

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Бывший глава Минобрнауки, доктор физико-математических наук Дмитрий Ливанов назначен временно исполняющим обязанности ректора Московского физико-технического института (МФТИ). Об этом в среду, 10 марта, сообщается на сайте Министерства науки и высшего образования РФ.

«Новый врио ректора вуза приступит к исполнению своих обязанностей 16 июня 2021 года. Предстоящий до этого период должен обеспечить преемственность научного и организационного руководства вузом», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что в данное указанное время будут проведены широкие консультации с выпускниками университета, а также с ассоциацией «Физтех-Союз».

МФТИ является ведущим российским вузом по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики. Кроме того, в институте преподают математику, информатику, химию, биологию и другие дисциплины.

25 декабря 2020 года стало известно, что курс «Быстрый старт в спортивное программирование», созданный Центром развития IT-образования (ЦРИТО) МФТИ стал лучшим в спецноминации «Программирование» по версии жюри престижного конкурса образовательных проектов EdCrunch Award OOC.

Дмитрия Ливанова отправили в отставку в 2016 году. Он возглавлял Минобрнауки с 2012 года.

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