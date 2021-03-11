В РАПУ озвучили объем инвестиций в развитие отрасли до 2026 года

Предприятия — члены Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) — инвестируют более 1,6 трлн рублей до 2026 года. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе организации в среду, 10 марта.

Уточняется, что целью вложений станет обеспечение растущих потребностей аграриев РФ в минеральных системах питания, что повысит качество и объем урожая, а также его конкурентоспособность на рынке. За последние пять лет потребление минеральных удобрений в России выросло в полтора раза, до рекордных 4 млн т (в пересчете на 100% питательного вещества). По прогнозу Минсельхоза этот показатель в ближайшие несколько лет удвоится. Растущий текущий и перспективный спрос на минеральные удобрения в России обеспечивается за счет масштабных инвестиций в развитие и модернизацию производственных мощностей.

В приоритете у предприятий — членов РАПУ будут вложения в процессы внедрения технологий в сферы деятельности горнохимической промышленности — в частности, в разработку месторождений минерального сырья и его глубокую переработку, создание высокотехнологичной продукции, модернизацию инфраструктуры и т.д.

«Ключевыми факторами, определяющими портфель проектов по развитию, являются интересы наших главных потребителей — российских аграриев, которым мы поставляем продукции больше, чем в любую другую страну мира. Российский АПК — один из самых стабильных и динамично развивающихся в мире, и долгосрочные инвестиции в агротехнологии лягут в основу его роста в долгосрочной перспективе», — отметил президент РАПУ, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

В числе инвестпроектов — семь специальных инвестиционных контрактов (СПИК) объемом 437 млрд рублей, 10 корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) объемом 358 млрд рублей и пять соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) объемом 429 млрд рублей. РАПУ прогнозировала, что реализация указанных проектов приведет к росту объема производства отраслевых предприятий более чем на треть, до 34 млн т.

По словам Гурьева, Россия занимает второе место в мире по общему производству удобрений. Использование технологий поспособствует поддержке главных задач — развития внутреннего рынка потребления удобрений и укрепления позиций отечественных производителей на мировых рынках.

Лидерами по объему инвестиций до 2026 года являются предприятия «Акрон», «ЕвроХим» и «ФосАгро», которые передают более 80% общих вложений.

За последние пять лет предприятия отрасли вложили в развитие свыше 1 трлн рублей, а производство удобрений увеличилось на 23,5%, достигнув 24,9 млн т (в пересчете на 100% действующего вещества).