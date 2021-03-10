ЦИК продлила порядок многодневного голосования
ЦИК продлила порядок многодневного голосования. Действие документа затронет летние избирательные кампании. Положение теперь действует до 12 сентября 2021 года. Норма не затронет единый день голосования, который в 2021 году выпадает на 19 сентября, сообщает телеканал «Известия». Сотрудники ЦИК к этому времени обещали обобщить весь опыт. Временное решение о многодневном голосовании приняли в декабре. Ранее норма действовала до мая 2021 года.
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