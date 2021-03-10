ЦИК продлила порядок многодневного голосования. Действие документа затронет летние избирательные кампании. Положение теперь действует до 12 сентября 2021 года. Норма не затронет единый день голосования, который в 2021 году выпадает на 19 сентября, сообщает телеканал «Известия». Сотрудники ЦИК к этому времени обещали обобщить весь опыт. Временное решение о многодневном голосовании приняли в декабре. Ранее норма действовала до мая 2021 года.

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