Хакеры взломали систему видеонаблюдения Verkada

Хакеры получили доступ к 150 тыс. камер по всему миру. Взлому подверглась система видеонаблюдения Verkada, установленная на множестве предприятий и в ряде американских госучреждений, передает телеканал «Известия». Среди жертв — фабрики Tesla и офис самого производителя. Клиентами Verkada также являются школы, тюрьмы и больницы США. Источник Bloomberg заявил, что хакеры нашли пароль в интернете и получили таким образом права сверхадминистратора.

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