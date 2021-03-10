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Хакеры взломали систему видеонаблюдения Verkada

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Хакеры получили доступ к 150 тыс. камер по всему миру. Взлому подверглась система видеонаблюдения Verkada, установленная на множестве предприятий и в ряде американских госучреждений, передает телеканал «Известия». Среди жертв — фабрики Tesla и офис самого производителя. Клиентами Verkada также являются школы, тюрьмы и больницы США. Источник Bloomberg заявил, что хакеры нашли пароль в интернете и получили таким образом права сверхадминистратора.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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