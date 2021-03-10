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Ученые назвали снижающую риск смерти при COVID-19 пищевую добавку

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Специалисты медицинского исследовательского института госпиталя дель Мар и университета Помпеу Фабра определили, что употребление пищевых добавок с цинком снижает риск смертельных исходов, а также сокращает время выздоровления пациентов с COVID-19. Исследование было опубликовано в журнале Nutrients.

Ученые провели анализ уровня цинка у 249 взрослых, которые были заражены вирусом. Отмечается, что они проходили лечение с 9 марта по 1 апреля 2020 года.

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Согласно опубликованным 9 февраля данным, в больнице средняя продолжительность пребывания пациентов с низким значением микроэлементом в организме составила 25 дней, тогда как у людей с нормальными показателями 8 дней.

Кроме того, содержание цинка в крови было приблизительно на 20% выше у тех, кто перенес инфекцию.

Специалисты отмечают, что подобный прогноз обусловлен его влиянием на иммунный дисбаланс и повышением вирусной нагрузки.

Ранее в этот день сообщалось, что ученые из Бирмингемского университета определили, что женщины с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) подвержены более высокому риску заболевания COVID-19. Соответствующий материал опубликовал журнал European Journal of Endocrinology. Один из авторов исследования Анурадха Субраманиан отмечает, что результаты необходимо учитывать при разработке рекомендаций в области общественного здравоохранения, учитывая высокую распространенность СПКЯ.

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