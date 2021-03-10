Всероссийский Startup Tour впервые за 10 лет пройдет онлайн от Мурманска до Камчатки

Ежегодный всероссийский Startup Tour, который уже 10 лет проводит в регионах фонд «Сколково», в этом сезоне впервые состоится в онлайн-формате. Все региональные этапы конкурса технологических стартапов и экспертные дискуссии о цифровой трансформации будут проходить на сайте startup-tour.ru. В этом году Startup Tour охватит девять городов за полтора месяца — с 17 марта по 30 апреля.

В рамках проекта с 2011 года представители фонда «Сколково» и других институтов развития вместе с приглашенными экспертами посетили более 100 городов во всех федеральных округах — от Калининграда до Владивостока. За 10 лет на конкурс стартапов поступило свыше 15 тыс. заявок. Региональные предприниматели боролись за гранты на развитие проектов и выход в полуфинал международной конференции Startup Village. Участие в мероприятиях Startup Tour всегда было бесплатным для всех желающих, а из-за онлайн-формата он станет еще доступнее.

«Значительная часть наших резидентов развивается в регионах: закон об экстерриториальности позволяет фонду поддерживать стартапы на всей территории России. И именно за годы проведения Стартап-тура на площадках региональных партнеров «Сколково» возникли десятки инновационных компаний с отличным потенциалом. Я уверен, что и «цифровой» Стартап-тур, предоставив участникам прекрасные возможности для коммуникаций, нетворкинга, взаимодействия с экспертами и менторами, откроет в итоге немало перспективных и интересных проектов», — отмечает Аркадий Дворкович, председатель фонда «Сколково».

На сайте startup-tour.ru пройдут конференционная и образовательная программы, конкурс стартапов и менторские сессии, там же будет работать онлайн-выставка технологических проектов Startup Expo. В каждом регионе состоятся экспертные дискуссии по вопросам цифровизации с участием представителей власти, бизнеса, индустрии, науки и образования. Зарегистрированные посетители смогут задавать вопросы экспертам, связываться с потенциальными партнерами и инвесторами, создавать коммьюнити, представлять проекты максимально широкой аудитории.

Маршрут Startup Tour 2021 включает девять городов России — Тверь, Уфу, Самару, Петропавловск-Камчатский, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Краснодар, Томск и Мурманск. Конкурс стартапов проводится по трем направлениям — индустриальные и энергетические технологии, информационные технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве. Оставить заявку в личном кабинете на сайте могут как начинающие, так и уже опытные предприниматели. Прием заявок в каждом регионе завершается за две недели до мероприятия. Всем финалистам достанутся приглашения на конференцию Startup Village 2021, а победители получат по 300 тыс. рублей.

Регистрация и контакты — на сайте startup-tour.ru