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Путин потребовал оценить достаточность мер по развитию Дальнего Востока

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Президент России Владимир Путин потребовал проанализировать причины, по которым не удалось достичь ряда ключевых показателей в развитии Дальнего Востока. Такое распоряжение глава государства дал в ходе совещания с министрами, говорится 10 марта в сообщении на сайте Кремля.

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Глава государства указал на необходимость анализа принятых мер и их достаточности при перевозке людей с Дальнего Востока без учета возрастных ограничений.

«Прошу правительство провести оценку достаточности принятых мер для того, чтобы обеспечить перевозки людей, которые хотят посещать другие регионы РФ, причем без учета возрастных ограничений», — отметил он.

Путин напомнил о выделении на эти цели дополнительных 5 млрд рублей, но подчеркнул, что необходимо провести анализ, какие ресурсы нужны для обеспечения поездок людей.

Также президент отметил действия властей по поддержке сельского хозяйства региона.

«Надо сделать всё, чтобы рост цен на сельхозпродукцию в регионе не превышал средний по стране», — отметил российский лидер.

По его словам, необходимо также проработать меры по развитию здравоохранения на Дальнем Востоке.

«Ну как может быть так, что скорая помощь круглосуточно не работает? Какая же она «скорая»? Ну это какие-то вообще такие вещи элементарного характера», — добавил глава государства.

Кроме того, Путин отметил, что цены на новостройки на Дальнем Востоке выросли на 18%, что обесценивает решения властей по льготной ипотеке.

Ранее в этот же день президент поручил правительству обеспечить приток инвестиций в регионы Сибирского федерального округа с самой трудной социально-экономической ситуацией. На совещании премьер-министр Михаил Мишустин доложил главе государства об итогах состоявшейся на прошлой неделе рабочей поездки по регионам Сибири.

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