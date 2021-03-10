Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Интернет
Google оплатил штраф в 3 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента
Общество
Социальные пенсии россиян с 1 апреля проиндексируют на 3,4%
Мир
Меган Маркл подала жалобу на ITV из-за заявлений ведущего
Общество
Глава ФСБ заявил о предотвращении 200 терактов в РФ за 10 лет
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о перераспределении налоговой нагрузки
Общество
Попова оценила распространенность новых штаммов коронавируса в РФ
Спорт
Томас Бах переизбран на пост президента МОК
Общество
Путин поручил за месяц подготовить план развития Арктики
Мир
В Польше признали неизбежность реализации «Северного потока – 2»

Томас Бах переизбран на пост президента МОК

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действующий президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах переизбран на новый четырехлетний срок. Об этом было объявлено 10 марта в ходе 137-й сессии МОК, трансляция велась на YouTube-канале комитета.

Барон-избранник: зачем Пьер де Кубертен возродил Олимпийские игры
Праздник спорта превратился в большой бизнес

На пост главы организации Бах был единственным кандидатом. Его переизбрание поддержали 93 человека, против проголосовал один человек.

Полномочия главы МОК после избрания вступят в силу после окончания Олимпиады в Токио, которая пройдет в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Томасу Баху 67 лет. МОК он возглавляет с 2013 года. В 1976 году он стал олимпийским чемпионом в фехтовании.

В 1991 году Бах был членом МОК. В 1996–2000 годах входил в исполком организации, а с 2000 года был вице-президентом МОК.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021