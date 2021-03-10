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Умер создатель CD и пленки для кассет Лодевейк Оттенс

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В возрасте 94 лет ушел из жизни известный голландский инженер Лодевейк Оттенс, который изобрел пленку для кассет и компакт-диски. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает NRC Handelsblad.

Оттенс умер дома, в провинции Северный Брабант в субботу, 6 марта.

Инженер родился в 1926 году в Беллингволде, однако вырос в городе Утрехт. В 1952 году он начал свою деятельность в компании Philips, где спустя восемь лет стал руководителем отдела разработки продуктов организации.

В течение года Оттенс и его коллеги подарили миру первый портативный магнитофон. Следующим изобретением стала пленка для компакт-кассет. Исходя из собственных мыслей о меньшем размере устройства, он спустя время создал и компакт-диск.

В 1986 году инженер вышел на пенсию. Как отмечает портал, он всегда подчеркивал, что оба изобретения были результатом сплоченности его команды.

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