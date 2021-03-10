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Попова назвала условие для отмены ограничений по COVID-19 для пожилых в регионах

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В регионах можно снимать ограничения для людей старше 60 лет в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом 10 марта сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

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«Учитывая, что вы работаете в регионах, я бы очень хотела, чтобы вы обратили внимание на следующее: сейчас по эпидситуации — а это на самом деле возможно — снимают ограничения для людей 60 плюс», — обратилась она к депутатам.

Попова отметила, что среди данной категории граждан очень небольшая иммунная прослойка.

Ранее в этот день Попова рассказала, что снижение уровня заболеваемости COVID-19 в России не дает повода отменять масочный режим. По словам главы Роспотребнадзора, ряд регионов отменяет домашний режим для людей старше 65 лет, поэтому масочный режим соблюдать необходимо.

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий возможно будут действовать в столице и после отмены большинства противоковидных ограничений весной.

Накануне директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев сообщил, что подъем заболеваемости COVID-19 в России возможен, но показатели осени и весны прошлого года не повторятся.

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