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Путин выразил надежду на ускорение темпов вакцинации от коронавируса

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Президент России Владимир Путин выразил надежду на ускорение темпов вакцинации против коронавируса. Об этом он заявил в среду, 10 марта, на заседании с членами правительства.

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«Будем надеяться, что и вакцинация пойдет более быстрыми темпами, и ситуация будет реально меняться к лучшему», — отметил российский лидер.

5 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что основной объем масштабной вакцинации от COVID-19 необходимо завершить до осени.

2 марта в Роспотребнадзоре предположили, что не более 10% жителей России имеют антитела к коронавирусной инфекции. При этом в некоторых регионах, по данным ведомства, данный показатель может достигать 25%.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что коронавирус постепенно превращается в сезонный вирус, поэтому прививаться от инфекции с высокой долей вероятности придется регулярно. По ее словам, возможность отказаться от масочного режима в том числе связана с 60% провакцинированного населения, а также с соблюдением россиянами в этот период ограничительных мер.

Также Голикова заявляла о снижении заболеваемости COVID-19 в стране. По ее словам, заболеваемость сейчас составляет 7,5 на 100 тыс. населения.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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