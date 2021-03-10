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Меган Маркл подала жалобу на ITV из-за заявлений ведущего

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Супруга британского принца Гарри Меган Маркл подала жалобу на телеканал ITV после критики со стороны ведущего в адрес их недавнего интервью. Об этом в среду, 10 марта, заявил Крис Шип, обозреватель телеслужбы по вопросам, связанным с королевской семьей.

«Герцогиня Сассекская официально подала жалобу на ITV в понедельник, 8 марта», — сообщил он в Twitter.

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По словам Шипа, предположительно письмо было направлено генеральному директору компании. Он отмечает, что в нем говорилось об обеспокоенности Маркл относительно слов журналиста Пирса Моргана о влиянии заявлений герцогини Сассекской на психологическое здоровье людей.

Ранее, 9 марта, стало известно, что британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении программы Good Morning Britain после слов ее ведущего Пирса Моргана относительно интервью принца Гарри и его супруги Меган Опре Уинфри.

Журналист обвинил супругов в использовании расистской пропаганды, бездоказательных обвинениях и неуважении к отцу и бабушке принца.

8 марта сообщалось, что Меган Маркл рассказала, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. При этом члены королевской семьи не оказали ей поддержки.

В январе прошлого года герцог и герцогиня Сассекские заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений они получили это право, несмотря на разочарование королевы Елизаветы II.

Паре был предоставлен год на обдумывание своего решения, и 19 февраля было объявлено о том, что они не вернутся к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи.

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