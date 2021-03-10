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Заболевший COVID-19 Орешкин выздоровел

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Помощник президента России Максим Орешкин, ранее заболевший COVID-19, выздоровел и участвует в совещании у главы государства Владимира Путина с правительством по видео-конференц-связи. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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«Он уже поправился», ― цитирует Пескова «Интерфакс».

Орешкин принимает участие в традиционном совещании российского лидера с членами кабмина по видео-конференц-связи.

Он находится в одном кабинете с главой администрации Кремля Антоном Вайно.

О том, что у Орешкина выявили коронавирусную инфекцию, стало известно 6 марта. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пожелав помощнику президента здоровья.

После этого Песков сообщил, что у Путина и Орешкина не было прямых контактов, поэтому глава государства не будет изолироваться.

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