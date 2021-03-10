Веганские продукты в России получат сертификацию

Веганская продукция, которая не имеет в составе продуктов животного происхождения, получит специальные знаки отличия в России. Об этом рассказал «Известиям» сооснователь Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов (АПАПП), участник рабочей группы «Фуднет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Артем Пономарев 10 марта.

Первая сертификация «зеленых» продуктов может появиться в 2022 году.

Пономарев заявил, что разработка единого лейбла для альтернативных продуктов питания нужна для того, чтобы продукт был максимально понятен для потребителя. Он отметил, что часто компании сами разрабатывают изображения и обозначения для такой продукции, используют «первые попавшиеся в интернете картинки, возможно даже не осознавая различий между вегетарианскими и веганскими продуктами».

«По этой причине неунификация значков в виде листочков или тех же брокколи непременно вводит потребителя в заблуждение», — указал эксперт.

В настоящее время АПАПП собирает экспертную группу из представителей отрасли и регуляторов для создания предложений по реформированию законодательной базы, необходимой для развития отрасли.

До конца текущего года все заинтересованные участники собираются подготовить предварительный пакет поправок к действующему законодательству. В частности, по словам Пономарева, планируется предложить разбивку на категории альтернативные продукты питания, разработать правильную терминологию: что такое вегетарианские продукты, а что — веганские.

Инициатива по сертификации продукции для веганов уже получила поддержку властей Калужской области, в том числе Агентства развития бизнеса региона. Власти намерены направить эту инициативу в Торгово-промышленную палату России для проведения общественных слушаний и получения ее оценки.

Ассоциация также начала работу с ФНЦ пищевых систем имени Горбатого по разработке терминологии и дальнейшему формированию ГОСТов на веганскую и вегетарианскую продукцию.

Правительство России внесло в Госдуму 30 декабря 2020 года законопроект о сельскохозяйственной продукции с улучшенными характеристиками. Проект федерального закона «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками» разработали в Минсельхозе.

В документе отмечается, что допускается применение современных интенсивных, но максимально безопасных агротехнологий и запрещается использование генно-инженерно-модифицированных организмов, применение ионизирующего излучения. Проект подразумевает ужесточение требований по применению пестицидов и содержанию тяжелых металлов в минеральных удобрениях при производстве «зеленой» продукции.

Проект устанавливает требования к использованию производителями соответствующего графического изображения единого образца, чтобы маркировать такую продукцию.

По словам президента Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), гендиректора флагмана отрасли минеральных удобрений компании «ФосАгро» Андрея Гурьева, введение в России «Зеленого стандарта» сельхозпродукции ставит страну «во главе мирового движения к экологичности продуктов питания».

Эксперт подчеркнул, что после выхода мира из пандемии коронавируса тема здорового питания будет наиболее актуальной. Страны начнут акцентировать внимание на охране здоровья граждан, из-за чего возрастет потребность в качественном и доступном продовольствии.