В ФРГ приняли к сведению слова Зеленского о встречах в нормандском формате

Правительство Германии приняло к сведению заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности провести переговоры с каждым из коллег по «нормандской четверке» (Россия, Германия, Франция и Украина), если четырехсторонняя встреча не состоится. Об этом в среду, 10 марта, сообщил представитель кабмина ФРГ.

«Канцлер (Германии Ангела Меркель. — Ред.) находится в регулярном контакте с президентом Зеленским и другими участниками «нормандского формата», — сказал он в беседе с ТАСС.

Говоря о возможной дате встречи в «нормандском формате», собеседник агентства уточнил, что кабмин ФРГ своевременно проинформирует о графике Меркель.

Накануне Зеленский выразил готовность встретиться с каждым из лидеров стран «нормандской четверки», если четырехсторонние переговоры будут откладываться. По словам украинского президента, подготовка к встрече в «нормандском формате» уже ведется, однако если она будет отложена, то он готов пойти «на другие форматы переговоров».

В середине января в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки» по украинскому урегулированию. Как отметил замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак, встреча была полезной, но окончательных решений пока не принято.

13 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны настаивают на проведении встречи в «нормандском формате» на уровне глав государств, но якобы из-за России она откладывается.

В свою очередь, Зеленский 15 января в телефонном разговоре с Меркель заявил, что прогресс в мирном урегулировании ситуации в Донбассе практически отсутствует.

23 декабря 2020 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что сроки проведения нового саммита лидеров в «нормандском формате» можно будет обсуждать только после реализации Киевом договоренностей предыдущей встречи.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и «нормандском» форматах.