В Пскове простились с литературным критиком Курбатовым

Прощание с литературным критиком, членом Союза писателей России Валентином Курбатовым завершилось во Пскове. Церемония прошла в храме Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы.

Курбатов умер 6 марта на 82-м году жизни. Он вышел на улицу за цветами для своей супруги, но скончался на улице, с букетом в руке, немного не дойдя до своего дома, сообщается на сайте kp.ru.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Валентина Курбатова, отметив его вклад в изучение творческого наследия писателей, сообщает телеканал «360».

Валентин Курбатов родился 29 сентября 1939 года в городе Салаван Куйбышевской области (ныне — Новочеремшанск, Ульяновская область). В 1962 году поселился в Пскове, где прожил всю жизнь.

Работал грузчиком на чулочной фабрике, затем стал корректором в районной газете «Ленинская искра», литературным сотрудником газеты «Молодой ленинец». Поступил на факультет киноведения ВГИКа, который окончил с отличием. После этого приступил к написанию рецензий и статей, вел литературную деятельность и участвовал в литературных мероприятиях.

Курбатов являлся членом Союза писателей России, а также членом Общественной палаты России с 2010 по 2014 год. В 2020 году стал лауреатом Государственной премии РФ.