Путин поручил проработать вопрос о разбросе тарифов на электричество

Президент России Владимир Путин в среду, 10 марта, в ходе совещания с членами правительства поручил проработать вопрос дифференциации тарифов на электричество.

Обращаясь к премьер-министру страны Михаилу Мишустину, глава государства подчеркнул, что ранее в среду уже обсуждал с ним разброс тарифов на электроэнергию. Путин указал, что разница в тарифах может быть серьезной даже в соседних регионах.

«Поэтому прошу вас обратить на это внимание и в соответствии с нашей сегодняшней утренней договоренностью проработать эти вопросы самым внимательным образом», — заключил президент.

В октябре 2020 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в российскую трехстороннюю комиссию разъяснение о предельном повышении цен на услуги ЖКХ. Речь шла о тарифах, которые будут устанавливаться в 2021–2023 годах.

Согласно документу, рост совокупной платы населения за услуги ЖКХ в 2021–2023 годах не должен превысить уровень годовой инфляции. Так, предельное увеличение тарифов на электричество в стране должно соответствовать прогнозу социально-экономического развития страны до 2024 года. По расчетам экспертов, рост должен составить не более 4% в год.

19 ноября в Госдуме состоялся круглый стол профильного комитета нижней палаты парламента по энергетике на тему: «Тарифное регулирование в электроэнергетике. Экономические аспекты установления цен для разных категорий потребителей». По его итогам был составлен проект документа, в котором российскому правительству вынесены рекомендации по оценке сложившейся системы ценообразования и методики утверждения тарифов в электроэнергетике.

В конце декабря заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев сообщил «Известиям», что в 2021 году рост общего платежа граждан за ЖКУ в среднем по России определен в размере 4%. Повышение произойдет 1 июля, с 1 января рост платы не предусмотрен, подчеркнул он.