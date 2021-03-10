Минстрой оценит возможность субсидирования аренды жилья для бедных

Минстрой России рассматривает возможность субсидирования арендных ставок социального жилья для малообеспеченных семей. Об этом заявила директор департамента жилищной политики ведомства Ольга Корниенко на круглом столе в Совете Федерации «Актуальные вопросы формирования и развития рынка доступного наемного жилья» в среду, 10 марта.

«В настоящее время Минстроем прорабатывается концепция, целью которой является обеспечение доступности долгосрочного найма», — сказала она.

Корниенко отметила, что для этого нужно обеспечить финансирование субсидирования арендной ставки в зависимости от уровня дохода граждан, в том числе состоящих в очереди в качестве нуждающихся на улучшение жилищных условий и проживающих в аварийных условиях.

По ее словам, решение позволит в короткие сроки частично решить жилищную проблему россиян с невысоким доходом.

«Такой механизм может быть реализован путем субсидирования ставки аренды до рыночного уровня за счет средств бюджетной системы различного уровня», — сказала Корниенко.

Кроме того, концепция предусматривает возможность строительства домов за счет бюджета или в рамках публично-частного партнерства, строительство наемных домов коммерческого или корпоративного использования.

Минстрой собирается привлекать инвестиции застройщиков в социальную аренду жилья.

«Для застройщика можно предусмотреть определенные меры государственной поддержки, но для девелопера не свойственна функция управления, поэтому необходимо создавать регулирование и культуру управления недвижимости в целях ее предоставления в наем арендным категориям граждан», — заключила директор департамента жилищной политики министерства.

В октябре прошлого года «Известия» со ссылкой на документ, направленный на имя заместителя председателя Совета Федерации Галины Кареловой, писали, что Общественная палата России по ЖКХ, строительству и дорогам совместно с экспертами разработала законопроект, предусматривающий введение субсидии на аренду жилья для малоимущих.

Документ предполагал введение понятия предельно допустимой доли трат на аренду жилья в семейном бюджете. Тем, кто платит за съем дома или квартиры больше этого показателя, и будет положена субсидия.

В ОП отмечали, что на программу потребуется около 400 млрд рублей в год из бюджетов разных уровней.

Проектом предлагалось введение понятия «социальный жилищный фонд», не подлежащий приватизации. Квартиры из него должны предоставляться по договору найма всем гражданам, которые состоят на жилищном учете по средней цене, установленной субъектом.