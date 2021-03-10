В ЦБ рассказали о возвращении инфляции в РФ к цели в 4% в 2022 году

Годовая инфляция в России в текущем году будет ближе к 4,2% и вернется к цели в 4% в следующем году. Информация следует из бюллетеня департамента исследований и прогнозирования Центрального банка (ЦБ) РФ «О чем говорят тренды», опубликованного на сайте регулятора в среду, 10 марта.

Аналитики ЦБ отметили, что годовая инфляция на данный момент находится на повышенном уровне, однако уже в апреле начнет замедляться. По их прогнозам, на замедление инфляции повлияет в том числе и уменьшение эффекта переноса в цены ослабления рубля.

«В феврале годовая инфляция приблизилась к своему локальному пику и к концу апреля снизится вследствие эффекта низкой базы. По нашим оценкам, текущий уровень инфляционного давления с поправкой на действие разовых и временных факторов находится несколько выше 4%», — следует из сообщения.

Как указали аналитики, дезинфляционные риски со стороны спроса ослабевают на фоне восстановления доходов.

«При этом сохраняется влияние на динамику цен со стороны проинфляционных факторов устойчивого характера со стороны предложения, связанных с ростом издержек производителей. Действие последних может сдерживать замедление инфляции в течение 2021 года и задерживать ее возврат к 4,0% до 2022 года», — говорится в документе.

Ранее, 5 марта, в Минэкономразвития РФ спрогнозировали в марте прохождение пика годовой инфляции, а затем снижение темпов роста цен. В ведомстве отметили, что в годовом выражении инфляция сохранится на уровне, который близок к текущему.