Пятилетний ребенок обварился кипятком в Рязанской области

В Александро-Невском районе Рязанской области в больницу попал пятилетний ребенок, обварившийся кипятком. Об этом 62INFO.ru рассказал руководитель рязанского центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.

Инцидент произошел во вторник, 9 марта, в селе Студенки. Около полудня мальчика доставили в отделение хирургии детской областной клинической больницы.

Медики диагностировали у пострадавшего поражение 15% тела. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

В январе в Свердловской области мужчина насмерть обварился при разливе кипятка в своей квартире. По данным СК, в помещении сорвало кран на батарее теплоснабжения. Горячая вода разлилась до второго этажа здания. Через некоторое время было обнаружено тело 50-летнего мужчины с термическими ожогами тела.