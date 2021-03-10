Министры обороны РФ и Армении провели телефонные переговоры

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и его армянский коллега Вагаршак Арутюнян провели телефонные переговоры. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Уточняется, что главы министерств обсудили военное и военно-техническое сотрудничество, а также работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

«В ходе беседы затрагивались различные аспекты двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, текущая обстановка в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — отметили в Минобороны РФ.

Предыдущий разговор министры провели 27 февраля.

В настоящее время в Армении проходят протесты после подписания в ноябре 2020 года соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвиняет премьер-министра страны Никола Пашиняна в «капитуляции» и требует его отставки.

Новый виток напряженности ситуации в стране начался 25 февраля, когда ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна. Он, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с акциями протеста, а Оника Гаспаряна — уйти с поста начальника Генштаба ВС Армении.