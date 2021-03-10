Более 60 млн рублей направят на празднование 75-летия Калининградской области

В Калининградской области на празднование 75-летия региона планируют выделить свыше 60 млн рублей. Об этом рассказал министр культуры и туризма области Андрей Ермак.

По его словам, которые приводит ИА FlashNord, данные средства являются общим бюджетом на все мероприятия. Из них 20 млн рублей будут выделены не из бюджета региона.

7 апреля 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР на территории округа была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР. 4 июля того же года ее переименовали в Калининградскую область.

В 2021 году в юбилейный день во всех музеях откроются тематические выставки. Программу мероприятий намерены опубликовать в скором времени.