Стоимость биткоина превысила $56 тыс.

Курс биткоина в ходе торгов в среду, 10 марта, рос на 3,52%, достигая отметки в $56,3 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

На бирже Binance биткоин торговался за последние 24 часа также на отметке в $56,3 тыс.

21 февраля цена биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку $58 тыс., но уже на следующий день стоимость криптовалюты опустилась ниже $50 тыс.

Уже 23 февраля стоимость биткоина снизилась более чем на 10% до $48,6 тыс.

Ранее в феврале опрошенные «Известиями» аналитики спрогнозировали падение стоимости криптовалюты до $30 тыс. Главной причиной этому называли критику со стороны министра финансов США Джанет Йеллен.

При этом директор крупнейшей в мире платформы по торговле криптовалютами Binance в России и СНГ Глеб Костарев подчеркивал, что интерес институциональных инвесторов к биткоину в 2021 году будет расти.

Так, 8 марта сообщалось, что за сутки стоимость криптовалюты выросла более чем на 5%, достигнув отметки в $51,5 тыс.