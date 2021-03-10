Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Интернет
Google оплатил штраф в 3 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента
Мир
Путин и Эрдоган дали старт строительству третьего блока АЭС «Аккую»
Мир
Меган Маркл подала жалобу на ITV из-за заявлений ведущего
Общество
Глава ФСБ заявил о предотвращении 200 терактов в РФ за 10 лет
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о перераспределении налоговой нагрузки
Общество
Попова оценила необходимость масштабной вакцинации от COVID-19 детей
Мир
В Луганске прокомментировали существование нового плана урегулирования в Донбассе
Экономика
Путин поручил направить средства штрафа «Норникеля» на благо Красноярского края
Мир
В Польше признали неизбежность реализации «Северного потока – 2»
Сюжет:

Стоимость биткоина превысила $56 тыс.

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курс биткоина в ходе торгов в среду, 10 марта, рос на 3,52%, достигая отметки в $56,3 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Бычьи замашки: биткоину прогнозируют взлет до $200 тыс. за монету
В 2020-м спрос на криптовалюты в РФ превысил $65 млн

На бирже Binance биткоин торговался за последние 24 часа также на отметке в $56,3 тыс.

21 февраля цена биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку $58 тыс., но уже на следующий день стоимость криптовалюты опустилась ниже $50 тыс.

Уже 23 февраля стоимость биткоина снизилась более чем на 10% до $48,6 тыс.

Ранее в феврале опрошенные «Известиями» аналитики спрогнозировали падение стоимости криптовалюты до $30 тыс. Главной причиной этому называли критику со стороны министра финансов США Джанет Йеллен.

При этом директор крупнейшей в мире платформы по торговле криптовалютами Binance в России и СНГ Глеб Костарев подчеркивал, что интерес институциональных инвесторов к биткоину в 2021 году будет расти.

Так, 8 марта сообщалось, что за сутки стоимость криптовалюты выросла более чем на 5%, достигнув отметки в $51,5 тыс.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021