Дума вводит условия освобождения от наказания за коррупцию

Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, который предусматривает случаи, когда чиновники могут не нести ответственность за нарушение антикоррупционных запретов. Об этом в среду, 10 марта, сообщается на сайте Федерального собрания РФ.

По словам замминистра юстиции Андрея Логинова, речи не идет о том, чтобы освободить кого-то от уголовного наказания.

«Законопроектом предусмотрено, что физическое лицо освобождается от ответственности в случае, если несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, признается следствием не зависящих от него обстоятельств», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что подобными нормами будут признаны внешние события, которые не могло преодолеть физическое лицо. Предполагается, что к ним будут относиться стихийные бедствия, эпидемии и забастовки, а также ограничительные меры как государственного характера, так и иностранного.

Чиновник сможет быть освобожден от ответственности в случае точного установления причинно-следственной связи от Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению. Госслужащий должен в срок не позднее месяца со дня прекращения действия подобных событий вновь обеспечить соблюдаемые им требования.

Изменения коснутся судей, сенаторов и депутатов Госдумы, генпрокурора РФ и прокурорских работников, а также других работников государственной сферы. Кроме того, к ним относятся заместитель председателя и секретаря Совета безопасности, глава и сотрудники Следственного комитета (СК) РФ и работники иных госкорпораций, госкомпаний и государственных внебюджетных фондов.

Ранее в этот день Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому федеральные чиновники, назначаемые и снимаемые с должности президентом, могут работать на своем посту без возрастного ограничения в 70 лет.

В конце января президент России Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента законопроект, снимающий возрастные ограничения для госслужащих, назначаемых главой государства.