Песков рассказал о проработке сроков и места встречи Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 10 марта, заявил, что вопрос о месте и сроках встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока не ясен.
По его словам, он будет прорабатываться по дипломатическим каналам.
Ранее в этот же день Путин в ходе церемонии, давшей старт начала сооружения энергоблока №3 АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин, согласился встретиться с Эрдоганом.
Новость дополняется