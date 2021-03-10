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Песков рассказал о проработке сроков и места встречи Путина и Эрдогана

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 10 марта, заявил, что вопрос о месте и сроках встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока не ясен.

По его словам, он будет прорабатываться по дипломатическим каналам.

Ранее в этот же день Путин в ходе церемонии, давшей старт начала сооружения энергоблока №3 АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин, согласился встретиться с Эрдоганом.

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